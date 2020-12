«Miss B.» sur YouTube: du Bibot de derrière les fagots

Après Bravo Martine, voici donc Miss B, capté à l’époque par Canal Plus et aujourd’hui ressorti de derrière les fagots. « J’ai toujours aimé les concours de Miss et les soirées retransmises en direct », précise Laurence Bibot qui en fait revivre les coulisses, « le cynisme des organisateurs, les drames. C’est un spectacle ritualisé, kitsch, facile à parodier. »

Le 20 décembre sur la chaîne YouTube de Laurence Bibot.