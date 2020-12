Après quelques semaines de silence, « Le jazz s’invite… » à nouveau chez vous ! Ce mercredi 16 décembre à 20h, c’est le Jérémy Dumont New Quartet, avec Jérémy Dumont au piano, Maayan Smith au saxophone, Jasen Weaver à la contrebasse et Noam Israeli à la batterie. Avec ces musiciens-là, la prestation sera de haut niveau, c’est sûr. Ce concert sera retransmis en direct de la Ferme rose à Uccle sur les réseaux sociaux : YouTube Jazz4you-TV et la page Facebook. Ou à revoir sur le site de Jazz4you.