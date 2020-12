Shako des marins de la Garde Impériale, Epoque 1er Empire - Fut en taupé - Fond et visière en cuir - Plaque à aigle et ancre, en laiton - Galon et cordon raquette aurore - Cocarde tricolore en cuir - Bouton à l’aigle en laiton - Haut. totale : 36,5 cm. - Artcurial