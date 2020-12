Jan Vertonghen a longtemps souffert de sa commotion subie face à l’Ajax en 2019: «Pendant 9 mois, j’ai eu des maux de tête et vertiges» (vidéo)

Le Diable rouge a été victime d’un gros choc à la tête en avril 2019 et a longtemps souffert des séquelles de cette commotion cérébrale.

Jan Vertonghen a rejoint Benfica cet été, après avoir passé huit saisons à Tottenham en Premier League. Lors de ses derniers mois chez les Spurs, le Diable rouge n’a pas comptabilisé beaucoup de temps de jeu et contrairement à ce que les observateurs pensaient, ce n’était pas uniquement le choix du nouvel entraîneur José Mourinho.

Vertonghen a en effet révélé qu’il a longtemps souffert des séquelles de la commotion cérébrale dont il a été victime en avril 2019. En demi-finale de Ligue des champions face à l’Ajax Amsterdam, le défenseur belge a reçu un gros coup à la tête après un choc avec son coéquipier et compatriote Toby Alderweireld. « Beaucoup de gens ne le savent pas, mais j’en ai souffert pendant très longtemps : maux de tête et vertiges », a confié Vertonghen dans un entretien avec Sporza. « C’est la première fois que j’en parle. Je n’aurai pas dû continuer cette rencontre et au total j’ai souffert pendant neuf mois durant lesquels je n’ai pas pu apporter ce que je voulais. »