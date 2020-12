Coronavirus: l’école est-elle dangereuse?

Il faut surtout se rappeler que l’école ne sert pas uniquement à rattraper le retard scolaire mais à maintenir les liens entre enfants, des liens nécessaires “pour continuer à grandir” », estime Yahyâ Hachem Samii, spécialiste de la santé mentale. « Sans ces liens, enfermés à la maison, la vie de nos enfants devient très vite insupportable, ce qui, en matière de santé mentale, ne doit pas être négligé. Sans m’avancer sur les décisions médicales à prendre, je pense que si l’on décide de perturber le rythme scolaire, alors il faut annoncer suffisamment à l’avance les changements à acter aux familles, aux enseignants et aux enfants, leur laisser le temps de s’y préparer. L’incertitude et le stress généré se répercutent sur eux aussi. Nous devons les protéger en étant capables de tenir un débat serein entre adultes pour déboucher sur des décisions les plus stables possibles ».