Yves Van Laethem: «Ce qui va se passer dans les jours qui viennent va être crucial» (vidéo)

Après une phase de diminution, et une phase de stabilisation, nous voyons le taux d’infection remonter lentement. Cependant du point de vue des hospitalisations et de l’occupation des hôpitaux nous continuons à voir une légère diminution » a constaté Yves Van Laethem lors du point presse de Sciensano ce mercredi.

« L’augmentation des infections se produit à la fois en Flandres (13 %) et en Wallonie (4 %), seule Bruxelles continue à montrer une diminution (10 %). Le plus grand nombre de nouveaux cas a été enregistré en province d’Anvers, Flandre-Occidentale et Flandre-Orientale. »