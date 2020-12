Feu vert de la Cour Suprême britannique pour une 3e piste à Heathrow

La Cour Suprême britannique a donné raison mercredi à l'aéroport d'Heathrow en autorisant son projet controversé de troisième piste et en contredisant un jugement en appel qui l'avait retoqué pour des raisons environnementales.

La plus haute juridiction au Royaume-Uni valide cet agrandissement alors même qu'en raison de la procédure judiciaire et de l'impact de la crise sanitaire, Heathrow a décidé de retarder d'au moins deux ans la construction de cette piste, dont les travaux devaient initialement débuter en 2022 et durer quatre ans.

La cour d'appel avait pourtant estimé en février que ce projet n'était pas assez respectueux de l'environnement et que le précédent gouvernement conservateur, qui l'a approuvé en 2018, aurait dû tenir davantage compte de l'Accord de Paris sur le réchauffement climatique.

Elle avait alors donné raison aux écologistes, à des conseils d'arrondissement et au maire de Londres Sadiq Khan, opposés à la construction d'une troisième piste. La cour d'appel avait contredit un premier jugement de mai 2017 qui avait donné tort aux associations écologistes.

Mais la Cour Suprême a jugé mercredi que la décision du ministre des Transports de l'époque Chris Grayling était légale et qu'il n'avait "pas d'obligation" de tenir compte des accords de Paris.