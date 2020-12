Carte blanche: «Accompagner les jeunes pour comprendre les enjeux du monde connecté»

La crise sanitaire et les confinements plongent notre société dans des difficultés économiques, psychologiques et sociales. Les jeunes ne sont pas épargnés. Toutes et tous ont été amené·e·s à multiplier leurs usages numériques ces derniers mois, pour suivre leurs cours à distance, entretenir leurs liens sociaux, se distraire et s’exprimer. Des réalités multiples avec une constante : une consommation numérique qui explose. Ce constat est-il préoccupant ?

Notre Organisation de Jeunesse, Action Médias Jeunes, fait le bilan et montre l’urgente nécessité d’investir encore plus le terrain de l’éducation aux médias.

Si les usages médiatiques de toute la population se sont diversifiés ces derniers mois, les jeunes ont sans doute été les plus prompt·e·s à réinventer leur quotidien dans ce domaine. Enfermé·e·s entre quatre murs, en soif d’échanges pour se construire et s’émanciper, ils·elles ont très vite exploré de nouvelles pistes.