La lettre au Père Noël des Ultras Inferno du Standard: «Nous allons de désillusions en désillusions»

L’année 2020 touche bientôt à sa fin et il est temps de tirer le bilan. C’est en tout cas ce qu’on fait les Ultras Inferno, un groupe de supporters du Standard. Et pour eux, le bilan de la saison des Rouches est « peu glorieux ».

À travers une lettre au Père Noël, les supporters liégeois ont voulu faire passer un message aussi bien aux joueurs, qu’à l’entraîneur et la direction du club. « Tu sais Père Noël, nous allons de désillusions en désillusions depuis plusieurs semaines déjà », peut-on lire dans ce long écrit. « Nous ne pouvons pas aller au stade, mais en plus de ça, notre club de cœur n’est pas au mieux de sa forme. Malgré un début de championnat prometteur, s’en sont suivis des matches fades et nonchalants en championnat et une campagne européenne trop vite terminée. »