Quel traitement préconiser en cas de dysthyroïdie?

Les dysfonctionnements de la thyroïde sont de plus en plus courants. Concernant 5 à 10 % de la population, l’hypothyroïdie serait néanmoins plus fréquente que l’hyperthyroïdie. Son diagnostic et son traitement sont sujets à discussions.

L’hypothyroïdie est un problème de santé publique qui gagne du terrain ces dernières années, la faute au dépistage plus systématique, et peut-être aussi à la présence plus accrue de perturbateurs endocriniens dans notre environnement. Elle concernerait 5 à 10 % de la population européenne et est souvent désignée comme la conséquence d’une production insuffisante d’hormones par la glande thyroïde, cet organe situé à la base du cou, devant la pomme d’Adam. La réalité serait cependant un peu plus complexe qu’il n’y paraît. « Ce serait réducteur de dire que l’hypothyroïdie se résume à une thyroïde devenue paresseuse, qui, par conséquent, produit moins d’hormones thyroïdiennes. Certes, cette glande est responsable de la production des hormones thyroïdiennes, appelée T4 et T3, mais c’est l’action insuffisante de ces hormones au niveau des organes cibles qui définit l’hypothyroïdie.