Patrick Lefevere, manager de Deceuninck-QuickStep, revient sur l’année 2020: «Une grande saison malgré ce qui s’est passé» (vidéos)

Entre les terribles chutes de Remco Evenepoel et Fabio Jakobsen et le titre de champion du monde de Julian Alaphilippe, l’équipe belge a connu une année 2020 riche en émotions.

Patrick Lefevere, le manager de Deceuninck-QuickStep, a dressé un bilan positif de la saison 2020 de son équipe malgré l’arrêt forcé à cause du coronavirus ou encore les blessures de Remco Evenepoel et Fabio Jakobsen. « En prenant en compte tout ce qui s’est passé, nous avons eu une grande saison », a déclaré Lefevere dans un communiqué publié mercredi par Deceuninck-Quick Step.

La saison 2020 avait démarré sur les chapeaux de roues pour le Wolfpack avec les victoires de Sam Bennett et Dries Devenyns en Australie, celles de Remco Evenepoel au Tour de San Juan et au Tour d’Algarve et celle de Kasper Asgreen à Kuurne-Bruxelles-Kuurne. Une dynamique cassée par l’interruption forcée de la saison à cause du coronavirus.