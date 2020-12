Brussels Airlines envisage l'été 2021 avec prudence

Les Belges commencent traditionnellement à réserver leurs vacances d'été lors des mois de décembre et de janvier, explique Brussels Airlines. La compagnie espère que 2021 sera marquée par une reprise des voyages après une année 2020 très difficile pour le tourisme et l'aviation en raison de la pandémie de coronavirus.

"Pour les vacanciers, nous avons déjà ajouté une belle panoplie de destinations d'été à notre portefeuille, répondant ainsi à la demande à laquelle nous nous attendons sur le marché", explique David Lyssens, Head of Network et Planning de Brussels Airlines. "Avec cette offre nous restons un acteur important sur le marché des vacances."

Les îles grecques de Corfou, Kos, Crète (Héraklion), Rhodes et Zankynthos seront notamment desservies plusieurs fois par semaine et l'offre sur les îles espagnoles d'Ibiza, Las Palmas, Majorque et Tenerife sera également agrandie. Athènes sera par ailleurs desservie six fois par semaine, tandis que plusieurs vols hebdomadaires seront effectués vers les villes italiennes de Catane, Florence, Naples, Olbia et Palerme.