Vivalia-Luxembourg : déjà un impact négatif de 9,3 millions dû au Covid

L’intercommunale hospitalière Vivalia a tenu son assemblée générale ce mardi soir par vidéo conférence, portant sur le plan stratégique 2020-2022 et sur le budget 2021. Les responsables s’étaient réunis dans les locaux d’Idélux pour pouvoir s’exprimer à distance aux associés communaux et provinciaux. Mais cela n’a pas plu à tout le monde, la technique du question-réponse par mail étant jugée lourde et cadenassante. Encore un effet du Covid qui a par ailleurs un lourd impact financier, et ce n’est pas fini... Sans parler de la fatigue de tout le corps médical et soignant, comme l’a souligné le Dr Delrue.