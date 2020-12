Le Théâtre royal de la Monnaie travaille toujours et repense la suite de sa saison

Peter de Caluwe a annoncé ce mercredi un programme adapté pour la suite de la saison 2020-2021. Reports, annulations et reprise du streaming en février.

Depuis fin octobre, nous avons dû fermer notre salle au public. Mais nous n’avons évidemment pas arrêté de travailler. » S’efforçant de rester positif face à l’incertitude de la reprise de la vie culturelle, Peter de Caluwe, directeur général et artistique de La Monnaie, a annoncé ce mercredi les nouvelles perspectives de travail et un programme adapté pour la suite de la saison 2020-2021. Certaines productions ont été annulées ou reportées à une saison ultérieure, soit car le retard pris dans la production était trop grand, soit parce que la proposition n’était pas adaptable aux mesures sanitaires. D’autres ont fait leur apparition pour compléter une proposition revue et cohérente.