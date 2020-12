Le CEO: «Les groupes privés commerciaux souffrent d’a priori qu’il faut déconstruire»

Entretien

La réputation en berne des maisons de repos est sans doute encore un peu plus poussée dans les institutions appartenant à de grands groupes privés à but lucratif souvent accusés de réduire les coûts au maximum – et donc le personnel – pour accroître les bénéfices au détriment des résidents. Dominiek Beelen en sait quelque chose. Pour le patron de Senior Living Group, un des plus gros acteurs du pays avec 120 établissements et 9.500 employés, l’univers des maisons de repos et plus particulièrement celui géré par les groupes privés doit mieux se faire connaître pour casser les nombreux a priori sur le secteur.