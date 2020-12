Test-Achats a mené une enquête de satisfaction auprès des familles des résidents au tout début et pendant la crise. Les résultats sont satisfaisants mais des griefs récurrents apparaissent notamment à l’égard des structures privées commerciales.

Les familles pointent un certain nombre de défauts même si globalement, elles sont satisfaites de la résidence où séjourne leur proche. - Pierre-Yves Thienpont.

ANALYSE

La crise sanitaire a porté un coup terrible au secteur des maisons de repos. Soudainement placées sous le feu des projecteurs, les institutions doivent restaurer une image complètement dégradée. Et l’enjeu est de taille puisqu’aujourd’hui, près d’un lit sur dix n’est plus occupé. La viabilité financière est en danger et pour y remédier, le secteur devra travailler sur ces faiblesses qui, à vrai dire, étaient déjà connues bien avant la crise.