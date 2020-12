Découverte majeure à l’ULB d’un gène favorisant les métastases de certains cancers

Il s’appelle « Fat 1 » et c’est l’un des gènes les plus fréquemment mutés du cancer. Son nom (« gras 1 », en anglais) s’explique parce qu’il est « gigantesque », détaille le professeur Cédric Blanpain (ULB), directeur du laboratoire des cellules-souches et du cancer, qui a dirigé l’étude parue ce mercredi dans la prestigieuse revue scientifique Nature : « C’est la molécule d’adhésion la plus ancestrale qu’on trouve dans le monde du vivant. Sa mutation dans les tumeurs est le fruit de ce qui s’est passé entre notre naissance et le moment où nous développons un cancer. »