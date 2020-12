Coronavirus: 17 clusters identifiés dans les maisons de repos wallonnes

Entre le 9 novembre et le 13 décembre, 65.148 tests salivaires ont été réalisés sur le personnel volontaire de 527 maisons de repos wallonnes. Ces analyses ont permis de mettre en évidence 761 échantillons positifs, 63.488 échantillons négatifs et 899 échantillons non interprétables, soit un taux de positivité moyen de 1,17 %, a indiqué mercredi la ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale.

Ces tests ont également permis de mettre en évidence 95 maisons de repos dans lesquelles deux membres du personnel ou plus étaient contaminés. Dans ces cas, tous les résidents de 45 (sur les 95) maisons de repos ont ensuite fait l’objet de tests naso-pharyngés généralisés, révélant ainsi 17 clusters (10 cas positifs et plus), a-t-elle précisé.