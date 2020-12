SC Charleroi: Nkuba souffre d’une «grosse entorse», ses ligaments sont touchés

Ken Nkuba a connu un véritable ascenseur émotionnel ce mardi, au Cercle de Bruges. Alors qu’il connaissait sa toute première titularisation chez les pros avec le Sporting carolo, l’attaquant de 18 ans a dû quitter la pelouse en début de match, se tordant le genou.

Ses cris de douleurs laissaient alors craindre le pire et les premiers éléments ne sont pas forcément rassurants.

« Il souffre d’une grosse entorse du genou gauche et a rendez-vous ce jeudi chez le chirurgien, qui pourra alors établir un diagnostic exact », nous a précisé Pierre-Yves Hendrickx ce mercredi, ajoutant : « Les ligaments sont touchés mais ce qu’il faudra déterminer, c’est s’ils le sont de manière partielle ou non, et si l’on parle de l’interne et/ou des croisés. »