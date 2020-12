La nouvelle vie des arbitres belges

L’Ouffetois Jonathan Lardot (36 ans) n’est pas du genre à tirer de grands plans sur la comète, il préfère mettre le focus sur le travail au quotidien. « Je ne suis pas maître de toutes les décisions me concernant. Je ne fixe jamais d’objectifs trop précis pour ne pas être déçu. Je me concentre sur mes prestations, en essayant d’être le meilleur possible. Si je mérite d’avoir des projets et ai la chance de mon côté, tant mieux », confie le Liégeois qui a vu son quotidien être bouleversé, à l’instar de ses comparses arbitres. À l’image de tout le monde du football, du sport.

Quelques heures avant de prendre en main le duel entre Malines et le FC Bruges ce jeudi soir, il se livre.