Vandoorne a savouré son test de la Mercedes F1: «C’était Noël avant l’heure»

Ce mardi, notre compatriote s’est glissé dans la monoplace qui a terminé deuxième aux mains de Valtteri Bottas à Abu Dhabi dimanche dernier. Après un séjour promotionnel en Arabie saoudite, il a hâte de rentrer en Belgique pour retrouver sa famille qu’il n’a plus vue depuis Pâques.

Plus fort que DHL et Bpost, le Père Noël est capable de livrer ses cadeaux à la vitesse de l’éclair partout dans le monde. Très ouvert d’esprit, le vieux monsieur n’a pas hésité à anticiper de deux semaines sa distribution pour Stoffel Vandoorne et à lui déposer un présent dans le paddock d’Abu Dhabi en début de semaine. Respect.