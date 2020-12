Collaboration des communes: nouvelles règles

La supracommunalité a fait son trou en Wallonie. Alors que la Flandre valorise plutôt la fusion des petites communes, le gouvernement du sud du pays incite les pouvoirs locaux à travailler ensemble pour développer des politiques communes sur un bassin de vie prédéterminé. Un encouragement financier régional est prévu. Les provinces doivent elles-mêmes soutenir les démarches supracommunales.

A l’exception du Brabant wallon, où la province joue un rôle fédérateur, et du Namurois, l’ensemble du territoire est quasiment couvert par des expériences qui se distinguent toutefois par leur extrême diversité, dans la forme comme sur le fond. Cela va un peu dans tous les sens, ce qui a attiré l’attention de l’Inspection des finances il y a un an et ce qui pousse aujourd’hui Christophe Collignon (PS), ministre des Pouvoirs locaux, à changer son fusil d’épaule.