Etat de droit: les eurodéputés opinent mais restent méfiants

Le paquet budget 2021-2027 et plan de relance de 750 milliards devrait passer sans encombre lors du vote au Parlement européen. Mais les élus ont tenu à s’assurer que la protection de l’Etat de droit y serait robuste.

Les eurodéputés ont accepté d’accorder le bénéfice du doute à la Commission européenne au sujet de la défense de l’Etat de droit grâce aux fonds européens. Ils apprécient toutefois peu que pour lever le veto hongrois et polonais, le Conseil européen (niveau des dirigeants) ait accepté en substance de n’activer le mécanisme qui lie octroi des fonds et respect de cet Etat de droit que lorsque la Cour de Justice de l’UE aura rendu son verdict sur la légalité de l’édifice, à condition que Varsovie et Budapest tiennent leur promesse de l’y attaquer.

« La Commission n’a aucune discrétion pour retarder une législation (adoptée, NDLR) », a estimé l’eurodéputée néerlandaise Sophie in’t Veldt (groupe des libéraux et démocrates), lors d’un débat mercredi matin. « Nous vous avons donné notre confiance il y a un an, nous attendons que vous agissiez comme gardienne des traités », a-t-elle lancé à la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen.