Le MR lance son propre média «complet», DreaMR

Ce jeudi, le parti libéral inaugure sa propre plateforme numérique et audiovisuelle. Objectif : « répondre à un nouveau mode de consommation », « avoir un contact plus direct avec les citoyens ». « Sans filtre », donc sans passer par les médias traditionnels qui « frustrent » souvent les bleus.

Ce n’est pas courant en Belgique, mais après la web télé du Vlaams Belang, inaugurée le 10 novembre (comparaison n’étant pas raison, en l’occurrence…), c’est un autre parti, francophone cette fois, qui lance ce jeudi son propre média. Le MR prépare en effet depuis quelques mois son projet « DreaMR » (prononcez « drimer »), qu’il présente comme « un média complet », à la fois audiovisuel et internet : « Une chaîne YouTube ainsi qu’une plateforme SoundCloud, accessibles en permanence via le site internet, les comptes Facebook, Instagram et Linkedin du MR ».