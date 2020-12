Kirsten Flipkens ne songe pas à la retraite: «Je peux encore m’amuser»

Même si les contours de la reprise 2021 en tennis ne sont pas encore officiellement connus, la préparation bat son plein. Y compris pour Kirsten Flipkens qui a justement relancé la « machine » sous le soleil de Dubaï. La Campinoise de bientôt 35 ans, 86e mondiale, ne songe toujours pas à pendre sa raquette au clou, et ce n’est certainement pas la pandémie qui aura sa peau.

Son visage légèrement hâlé trahit une partie d’hiver passée ailleurs que sous les latitudes froides et humides de sa ville de Geel. Kirsten Flipkens revient de trois semaines sous le soleil de Dubaï, où elle a lancé sa préparation pour la saison 2021. Et où elle a même déjà disputé un premier tournoi (100.000 $) pour la forme. De retour en Belgique pour deux semaines inattendues (tout le circuit aurait dû prendre la direction des Antipodes en cette période, si l’Open d’Australie n’avait pas été reporté de trois semaines), elle a fait le point sur la situation actuelle et sur ses aspirations en 2021, année de ses 35 ans…

Kirsten, c’est original de lancer sa préparation par un tournoi à Dubaï (NDLR : elle a été battue en huitième par Heather Watson) en décembre…