Serie A: Morata gaspille une énorme occasion en ratant sa talonnade devant le but vide (vidéo)

La Juventus aurait pu mener rapidement 1-0 lors du duel qui l’oppose à l’Atalanta ce mercredi. Partie en contre grâce à une énième récupération de balle de Winston McKennie, la ‘Vieille Dame’ a gaspillé une énorme occasion après onze minutes de jeu.

Lancé vers le but, Alvaro Morata l’a jouée collectif en servant Cristiano Ronaldo. Stoppé par le portier et le défenseur adverses, le Portugais est tout de même parvenu à retransmettre le ballon à Morata qui a tenté une talonnade improbable devant le but vite.

Un essai complètement raté que l’on peut expliquer par la position de hors-jeu probable qu’occupait Morata au moment du tir et qui n’a pas été vérifiée par le VAR vu que le ballon n’est pas entré dans le but.

Auteur de 9 buts en 14 matches cette saison, l’Espagnol s’est consolé quelques minutes plus tard en voyant son équipier Federico Chiesa faire 1-0 d’une jolie frappe en lucarne.