La prostitution d’adolescentes explose pendant le confinement

Ce mercredi au palais de justice de Liège, ils étaient six à comparaître : trois hommes, et trois jeunes femmes qui ont été proches du principal prévenu. L’un d’eux passait là le cap des 19 ans ; il avait l’air perdu. L’autre, du même âge, a justifié son demi-silence par la peur de représailles. Ils auraient joué les « bras droits » de leur aîné, celui autour de qui tout semble tourner, Amine, un Français de 26 ans, pas du tout impressionné par le procès et qui n’a eu de cesse de couper les interrogatoires de ceux qui étaient assis à ses côtés. Son casier judiciaire fait état d’un total de six ans de prison via trois condamnations, pour vols et stupéfiants principalement. En sortant de prison, l’an dernier, il aurait décidé, a expliqué une co-prévenue avec laquelle il a eu un enfant, de « se recycler » dans la prostitution. Les dix victimes identifiées sont très jeunes, puisque l’une d’entre elles avait 15 ans, deux avaient 16 ans et une autre en avait 17.