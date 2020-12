Le ménage continue à Anderlecht: Zulj et six autres joueurs ont leur bon de sortie

Si l’arrivée du jeune attaquant ukrainien Mykola Kuharevych (19 ans) pourrait être officialisée dans les prochaines heures, tel un pari sur l’avenir à partir de juin prochain, Anderlecht accueillerait volontiers, dès janvier, un élément offensif capable de faire basculer un match. Ce ne serait pas du luxe pour les Mauves, qui risquent de voir Percy Tau retourner à Brighton cet hiver, alors que Yari Verschaeren n’aura pas forcément retrouvé son meilleur niveau dans six semaines en dépit des derniers avis médicaux favorables. Certes, il reste Michel Vlap et Ait El Hadj pour orienter le jeu, mais le premier a une nouvelle fois démontré contre Ostende qu’il éprouvait énormément de difficultés à saisir sa chance, alors que le second, auteur par contre d’une prestation très encourageante face aux Côtiers, a encore tout à prouver. Quoi qu’il en soit, déjà fort limité par une enveloppe de quelque 4 millions l’été dernier, le RSCA ne pourra se permettre aucune folie dans les semaines à venir.