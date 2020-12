Absences, retours et choix du gardien: le casse-tête de Belhocine à Charleroi

Plus qu’une sortie de crise, les Zèbres connaissent, grâce à leurs succès à Saint-Trond et au Cercle, un début de nouvelle spirale positive après le bilan de 6/27 qui commençait à inquiéter. Chez la lanterne rouge puis chez une formation rapidement réduite à 10, les hommes de Karim Belhocine ont profité de circonstances enfin favorables pour relancer la machine et se replacer sur le podium. Idéal avant de recevoir le Sporting d’Anderlecht, même si certaines interrogations subsistent avant leurs deux dernières affiches de l’année civile.

