Le chèque communal pour aider les commerces locaux

On les appelle monnaie locale ou chèque, qu’il soit communal, consommation, commerce ou cadeau… A Bruxelles, les communes ont décidé de faire tourner leurs planches à billets pour soutenir leurs boutiques et magasins locaux, victimes de la crise économique et sanitaire. Dernier né de la déjà grande famille des chèques bruxellois : le Broebel à Etterbeek.

Ce chèque local d’une valeur de cinq euros tire son nom d’un petit cours d’eau dans le parc Félix Hap, fait fièrement savoir le bourgmestre Vincent De Wolf (MR). « Etterbeek est particulièrement touchée, surtout les snacks, les restos, les coiffeurs à côté de Schuman parce que les fonctionnaires européens sont rentrés au pays, ils sont en télétravail et on ne sait pas s’ils vont revenir. » Sur 720 commerces, quelque 300 – issus du secteur horeca et des métiers de contact – sont encore fermés en raison des mesures liées au coronavirus.