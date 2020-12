Entretien

La société biotech carolo Univercells n’en finit plus de faire parler d’elle. Elle annonce ce jeudi sa troisième levée de fonds de l’année : 20 millions supplémentaires qui viennent s’ajouter aux 50 millions récoltés en septembre et aux 50 autres mis sur la table en février dernier par le fonds d’investissement américain KKR. Soit 120 millions au total. C’est la plus grosse levée de fonds privés cette année dans le secteur biotech belge.