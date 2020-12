Coronavirus: les mesures des pays voisins à l’occasion des fêtes

A l’approche des fêtes de fin d’année, certains pays donnent du lest à la population. Certains passent au reconfinement pur et simple.

Par Silvia Benedetti, Jean-Luc Bodeux , Joëlle Meskens , Frédéric Faux, Valérie Demon et Christophe Bourdoiseau

En Italie

Le gouvernement Conte est en train d’envisager l’application d’un confinement dur et généralisé, avec l’interdiction de tout déplacement, à l’occasion de Noël, du Nouvel an et de l’Epiphanie, voire au cours de toute la période allant du 24 décembre au 6 janvier.

En attendant le détail de ces mesures. Voici ce qui est en vigueur actuellement :

- le couvre-feu (de 22 h à 5 h) est maintenu.

- le port du masque reste obligatoire partout, pour tout individu de plus de six ans.

- les déplacements sont autorisés jusqu’au 21 décembre entre tous les territoires classés « zone à risque jaune ».

- tous les magasins sont ouverts sauf certains commerces dans les centres commerciaux, les jours festifs et préfestifs. Les hôtels sont ouverts.