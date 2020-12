Frédérique Jacobs: «Les gens n’en peuvent plus»

La responsable du service infectiologie à l’hôpital Erasme explique que les services et urgences psychiatriques se remplissent.

La pandémie de coronavirus pèse sur le moral des Belges. Invitée de «Question en prime» sur la RTBF ce mercredi soir, l’infectiologue Frédérique Jacobs a répondu à une question concernant la souffrance psychologique des Belges liée à la situation sanitaire.

«Les gens n’en peuvent plus, surtout les personnes isolées, explique responsable du service infectiologie à l’hôpital Erasme. On voit maintenant les services et les urgences psychiatriques qui se remplissent.» Selon elle, les personnes âgées sont particulièrement touchées.