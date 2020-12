Des fêtes de fin d’année confinées un peu partout en Europe

Couvre-feu, port du masque obligatoire dans l’espace public, fermeture des bars et restaurants ou des magasins non essentiels, tests PCR obligatoires, quarantaine, etc. La panoplie des mesures pour lutter contre la troisième vague de coronavirus varie d’un pays à l’autre parce que les situations ne sont pas tout à fait les mêmes. Et d’une région à l’autre aussi au sein d’un même pays car le Covid-19 ne s’arrête pas aux frontières. Ce qui inquiète le plus les autorités dans la plupart des pays, ce sont les fêtes clandestines. Les contrôles seront renforcés et les amendes salées.

De son côté, l’OMS a recommandé mercredi le port du masque lors des réunions familiales, mettant en garde contre un « risque élevé » de reprise de l’épidémie début 2021 en Europe.