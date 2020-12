Découverte d’un obus à Etterbeek: 36 personnes et six maisons ont été évacuées

La police de Montgomery (Etterbeek, Woluwe-Saint-Pierre et Woluwe-Saint-Lambert) a procédé à l’évacuation de 36 habitants présents dans six maisons et immeubles à la suite de la découverte mercredi en fin de journée d’un obus de mortier non explosé dans une habitation de la rue Hansen-Soulie à Etterbeek, a indiqué en soirée le bourgmestre d’Etterbeek Vincent De Wolf.

C’est dans le cadre de la réalisation d’un contrat de vide-maison que des personnes ont ouvert un coffre dans l’habitation en cause et ont trouvé un obus, a priori de la Seconde Guerre mondiale, qui avait été tiré mais qui n’avait pas explosé.

Le bourgmestre a été avisé de cette découverte peu après 17h00. « C’est inconscient et dangereux, surtout en cas d’incendie », souligne Vincent De Wolf. « On a évacué six maisons – 36 personnes – tout autour de l’habitation, située près du magasin d’occasion Troc, et cela touche aussi le quartier à l’arrière, rue de Tervaete ».