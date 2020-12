Les questions de la justice sur le domicile belge de Waldemar Kita, le président du FC Nantes

Par Joël Matriche , Louis Colart et Yann Philippin (Mediapart), Thibault Dumas (Médiacités), Mark Eeckaut («De Standaard»)

Enquête

C’est l’histoire d’un petit pied-à-terre bruxellois qui intéresse de près les magistrats financiers français. D’après une enquête de Mediapart et Médiacités, avec De Standaard et Le Soir, l’homme d’affaires et patron du club de football de Nantes Waldemar Kita est soupçonné de s’être domicilié fictivement en Belgique afin d’éluder des millions d’euros d’impôts.