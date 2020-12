Un mois de décembre en enfer pour le Standard

La succession de festivités qu’il traîne n’est souvent qu’un trompe-l’œil, décembre est un mois où l’obscurité joue avec la grisaille et les flocons de neige, avec la déprime et les bonnes résolutions déjà actées pour l’année suivante. Et ce n’est certainement pas 2020 qui y changera quelque chose. Pour le Standard, cette réalité peut aisément être transposée à son parcours, chaotique en cette fin d’année civile, comme il y a un an. Avec un bilan de cinq points pris sur quinze possibles en décembre, le noyau de Michel Preud’homme, déjà engagé en Coupe d’Europe, n’avait pas supporté l’enchaînement des matches qui avait conditionné, bien malgré lui, la suite de sa saison. Un point engrangé en trois matches, deux défaites de suite : celui de Philippe Montanier est sur les mêmes bases avant de recevoir Mouscron dimanche.