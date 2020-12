Une victoire qui traîne à arriver depuis le 1er novembre et un bilan de 4 sur 18, Philippe Montanier n’avait pas le sourire mercredi soir après la défaite des Rouches.

« On n’a pas un bon niveau en ce moment. On a beaucoup de cœur mais on est trop dans la réaction au lieu d’être dans l’action. Je suis très amer par rapport à cela. À la fin de ce match on a ce que l’on mérite », a déclaré le coach du Standard au micro d’Elven Sports.