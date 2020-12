Premier League : Tottenham et Alderweireld chutent à Liverpool, désormais seul en tête (2-1, vidéos)

Liverpool en battant Tottenham (2-1) lors du sommet de la 13e journée, mercredi, a fait un petit écart en tête de la Premier League, profitant aussi des faux-pas de Southampton et Leicester, respectivement accroché par Arsenal (1-1) et battu par Everton (0-2).

Un but tardif de Roberto Firmino a permis à Liverpool de remonter sur la plus haute marche du classement au terme d’un choc intense à défaut d’être réellement spectaculaire.

Avec 28 points, les Reds prennent 3 points d’avance sur leur victime du soir et 4 sur Southampton et Leicester.

Le scénario du match aura été des plus prévisibles, mais les deux équipes ont mis une belle intensité, digne de l’affiche.

Au finale, Tottenham pourra nourrir des regrets, ayant eu les occasions les plus dangereuses et concédé une ouverture du score un peu gag, avec ce tir de Mohamed Salah dévié et qui est retombé dans la lucarne de Hugo Lloris, impuissant (1-0, 26e).