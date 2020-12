Ligue 1: Paris ne brille pas mais bat Lorient (2-0)

Cheveux bleus et grise mine. L’équipe bis du Paris SG a fait l’essentiel mercredi en battant, en supériorité numérique, une équipe très faible de Lorient (2-0).

Des buts de Mbappé, sur penalty (51e), et Moise Kean (61e) ont permis aux champions de France de prendre la deuxième place à Lyon, tenu en échec (2-2) par Brest, et de rester à un point du leader Lille, vainqueur (2-0) de Dijon et leur prochain adversaire, dimanche.

La seule réussite est comptable pour le PSG, qui s’est imposé au bout d’un match truffé d’approximations dans les deux camps.

Kylian Mbappé, peu inspiré offensivement et averti dès la première période (33e) pour un geste d’humeur sur Andreaw Gravillon, a finalement débloqué le compteur en poussant le même Gravillon à la faute (49e).

Le défenseur des Merlus, en position de dernier défenseur, a été exclu et Mbappé a transformé le penalty en tirant bien à gauche de Paul Nardi (51e).