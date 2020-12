Face à l’horreur terroriste, la justice des hommes

Trois mois et demi après son ouverture, le procès des attentats de janvier 2015 s’est achevé en France par un verdict équilibré. En soi, c’est déjà un exploit. Le dispositif mis en place a été exceptionnel. Il aura fallu accueillir dans plusieurs salles du palais de justice de Paris les nombreux acteurs du procès, les journalistes venus du monde entier et le public. Le tout suivant un protocole sécuritaire et sanitaire strict. Le cours du procès a dû être longuement interrompu, plusieurs accusés souffrant du covid. Ce fut à l’honneur de la cour d’assises de ne pas se résoudre à les faire comparaître en visioconférence depuis leur cellule.

Les débats ont été filmés pour l’histoire. Qu’en retiendra-t-on dans cinquante ans, quand il sera possible de voir les images, au-delà de ces masques qui auront dissimulé les expressions des visages ? L’énorme émotion, d’abord, lors des témoignages des victimes.