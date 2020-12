L’album de ces fous de Chrome Hill donne furieusement envie de les voir sur scène

« This is Chrome Hill » : une musique originale, puissante et belle.

Sur son site, on peut lire qu’il s’agit du groupe norvégien de « jazz-rock noir ». Le guitariste Asbjørn Lerheim, le saxophoniste Atle Nymo, le bassiste Roger Arntzen et le batteur Torstein Lofthus ont créé Chrome Hill en 2001. C’était un band acoustique qui faisait du jazz des années 60. Aujourd’hui, il a mué, sinon muté : son jazz s’est mixé avec du rock, de la musique industrielle, du blues, de la country du fin fond de l’Amérique. C’est de la musique très contrastée. La guitare baryton offre un son chaud et élégant puis se tord véritablement pour résister à l’assaut du saxophone, de la contrebasse et de la batterie, se calme à nouveau, respire, se relance dans un galop effréné. C’est comme du cinéma avec des rodéos, des poursuites en voiture sur les routes sinueuses des Appalaches, des stampedes du bétail affolé sur les plaines du Wyoming, des balades rugissantes à moto.