Coronavirus: Georges-Louis Bouchez propose des peines d’intérêt général pour «ceux qui récidivent»

Il faut sévir plus durement pour ceux qui ne respectent pas les règles. Je propose des peines d’intérêt général, plutôt que uniquement des amendes, pour ceux qui récidivent. C’est plus pédagogique et ça ne met pas en difficulté les plus précarisés » a annoncé Georges-Louis Bouchez sur les ondes de La Première ce jeudi matin.

Le président du MR considère que « quelles que soient les règles, il faut toujours respecter les règles » et s’il convient que « l’immense majorité de la population respecte les règles », il insiste pour que « ceux qui trichent soient sanctionnés. » « On ne peut pas parler d’une équipe sans faire confiance aux joueurs de l’équipe. Faire peur aux gens ne sert à rien, il faut plutôt renforcer l’adhésion » a-t-il néanmoins également souligné.