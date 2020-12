Cette villa construite en 2000 est située à Kraainem. Elle profite en même temps de vues sur un bel écrin de campagne et de la proximité de nombreuses facilités. Son intérieur rassemble quatre chambres, trois salles d’eau et de grandes réceptions prolongées par une terrasse en hauteur. Cette maison familiale par excellence compte aussi un double garage et un jardin bien orienté. Le tout a été conçu et entretenu avec soin et affiche une PEB de B !