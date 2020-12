Le cluster Ecoconstruction va se doter d’un nouveau siège, enfin représentatif de son ADN. C’est une technique inédite d’ossature bois et paille qui a été retenue. La préfabrication en atelier vient de démarrer.

En Wallonie, le cluster Eco-construction regroupe quelque 250 entreprises du bâtiment, bureaux d’études, bureaux d’architectes et producteurs de matériaux qui, tous, travaillent de façon écologique. Depuis 2003, il sensibilise et informe sur les techniques constructives et les matériaux « verts » : bois, paille, chanvre, herbe, laine, argile…

Jusqu’ici locataire à Namur, cet organisme avait besoin d’un bâtiment qui lui soit propre et surtout puisse mieux refléter ses activités.