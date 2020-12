Immobilier: des «Oscars» qui font du bien

En ces temps particulièrement difficiles pour l’immobilier, la Real Estate Society (RES), l’association des anciens étudiants de la section immobilier de l’Antwerp Management School, n’a pas voulu faire l’impasse sur ces traditionnelles récompenses de fin d’année, baptisées un peu pompeusement les « Oscars de l’immobilier belge ». Organisées en ligne (ah bon ?…), elles ont sacré trois projets.

Avant de les passer en revue, on précisera que le jury était composé de sept personnalités du monde de l’architecture et de l’immobilier parmi lesquelles Kristiaan Borret (le maître-architecte de Bruxelles), Serge Fautré (président honoraire de l’Upsi et patron d’Agre) ou encore Jean-Philip Vroninks (CEO de JLL Belux).