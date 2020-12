Avant SC Charleroi – Anderlecht ce vendredi, revivez les derniers duels des Sporting en vidéos

Le SC Charleroi et Anderlecht croiseront le fer ce vendredi dès 20h45 au Mambourg dans le cadre de la 17e journée de D1A. Un duel des Sporting toujours très attendu et qui n’a plus eu lieu depuis plus d’un an en raison de la situation sanitaire qui a coupé court à la saison 2019-2020. Et les choses ont tout de même changé de part et d’autre depuis leur dernier affrontement officiel, qui remonte au 8 décembre 2019.

Au classement, ce sont les Zèbres qui ont un court avantage puisqu’ils sont 3es avec 30 points. Les Mauves ne sont pas loin puisqu’ils n’ont qu’une unité de moins, les plaçant 5e. Dès lors, une victoire des Bruxellois leur permettrait de dépasser leur adversaire du soir. Les hommes de Karim Belhocine pourraient de leur côté en cas de succès prendre provisoirement la tête du championnat.

En attendant ce match, retour en vidéos sur les dernières confrontations entre Charleroi et Anderlecht.