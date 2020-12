«Il y a ce genre de domination dans beaucoup de championnats»

Avec cinq trophées dont la Ligue des champions, 2020 a été une très belle année pour le Bayern sur le plan sportif. Qu’en retenez-vous ?

Plus que les titres, c’est la nature des performances de l’équipe qui me plaît. J’aime le style de foot que l’on a proposé à nos fans et au monde. Notre club a 120 ans et c’est de loin l’année la plus fructueuse de notre histoire en termes de succès.

La réussite d’Hansi Flick, votre entraîneur, vous a-t-elle surpris ?