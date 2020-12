Chris Froome fera ses débuts avec Israel Start-Up Nation en Argentine au Tour de San Juan

Chris Froome fera ses débuts avec sa nouvelle équipe Israel Start-Up Nation lors du Tour de San Juan en Argentine du 24 au 31 janvier. « Cette course marque le début d’un nouveau chapitre dans ma carrière », a déclaré Froome qui a roulé ces onze dernières années pour Ineos et son prédécesseur Sky. « J’ai hâte de rouler avec mes nouveaux équipiers et de débuter cette nouvelle aventure. »

« Chris ne va pas en Argentine pour gagner le classement général », a précisé Rik Verbrugghe, l’ancien sélectionneur national et nouveau manager d’Israel Start-Up Nation. « C’est une course idéale dans sa préparation pour atteindre son pic de forme. »

Vainqueur du Tour de France 2013, 2015, 2016 et 2017, Froome a connu des saisons 2019 et 2020 compliquées après une lourde chute lors d’une reconnaissance sur le Critérium du Dauphiné en 2019. La saison dernière, il n’avait pas pris part au Tour de France.