Karl-Heinz Rummenigge: «Avant la crise du coronavirus, le football avait perdu la raison»

C omment ça va ? » Le sourire bien accroché entre ses petites lunettes rondes et sa barbe de trois jours, Karl-Heinz Rummenigge sait mettre à l’aise son interlocuteur, même par écrans interposés. Mais l’ancien Ballon d’Or (1980, 1981) et bourreau des Bleus de Platini en demi-finale de la Coupe du monde 1982 passe vite à l’offensive pour évoquer les conséquences de la crise sanitaire pour le football mondial. Et pour son Bayern Munich dont il est le président du conseil d’administration.

Comment le Bayern Munich a-t-il traversé cette année, marquée par la pandémie de coronavirus ?